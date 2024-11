Kemi Badenoch, filha de nigerianos, é a nova líder do Partido Conservador britânico

Além de restaurar a confiança do público, Badenoch também precisará conter a perda de apoio para o partido de direita Reform UK, liderado por Nigel Farage, uma figura proeminente do Brexit. Defensora de uma plataforma conservadora e de direita, ela poderá enfrentar dificuldades com parlamentares centristas do próprio Partido Conservador.

Posições e Polêmicas

Filha de pais nigerianos, Badenoch nasceu em Londres e foi criada em Lagos. Ela defende um retorno aos valores conservadores e critica o que vê como um desvio do partido para valores liberais em questões sociais, como identidade de gênero. Durante a campanha, Badenoch causou polêmica ao sugerir que o pagamento de licença-maternidade obrigatório para pequenas empresas seria "excessivo". Ela também gerou críticas ao dizer, em tom de brincadeira, que 10% dos funcionários públicos britânicos "deveriam estar na prisão". Em relação à imigração, Badenoch afirmou que "nem todas as culturas têm o mesmo valor" ao decidir quem deveria ter permissão para viver no Reino Unido.

Jenrick, de 42 anos, também adotou uma posição rígida sobre a imigração e renunciou ao cargo de ministro da Imigração no governo de Sunak após afirmar que o controverso plano de deportar migrantes para Ruanda não ia longe o suficiente.

Badenoch, deputada desde 2017, ganhou notoriedade nos últimos anos como uma crítica incisiva das "políticas de identidade" e se destacou por suas visões de direita. Uma biografia escrita por Michael Ashcroft, chamada "Blue Ambition", diz que Badenoch se "radicalizou" na política de direita durante a universidade no Reino Unido, onde via os ativistas estudantis como uma "elite metropolitana mimada e privilegiada."

Ela insiste que as críticas ao seu estilo abrasivo são mal interpretadas. "Não sou uma pessoa tímida. Muitas vezes, as pessoas transformam suas forças em fraquezas," declarou à Sky News. Antes de entrar para a política, Badenoch trabalhou em tecnologia da informação (TI) e no setor bancário, iniciando sua carreira política ao ganhar uma vaga na Assembleia de Londres em 2015. Eleita para o parlamento dois anos depois, ela contou com o apoio de Michael Gove, uma figura de peso no partido na época, para ascender dentro do Partido Conservador.