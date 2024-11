Governo espanhol anuncia 10 mil agentes em regiões devastadas por enchentes

Aumento no número de militares. Sánchez também declarou ter elevado a quantidade de militares de 500 para 5.000. Deste total, 4 mil foram enviados hoje à província de Valência e os mil soldados restantes chegarão na manhã de domingo (3).

Equipes fizeram 4.800 resgates e ajudaram mais de 30 mil pessoas em residências, estradas e áreas industriais inundadas. Segundo o governo espanhol, trata-se da maior equipe "de membros das Forças e Corpos de Segurança do Estado, das Forças Armadas" reunida "em tempos de paz". Um navio da Marinha equipado com salas de cirurgia, helicópteros e uma frota de veículos de apoio chegará ao porto de Valência neste sábado.

Cerca de 2.000 pessoas continuam desaparecidas após as enchentes, principalmente em Valência. As chuvas se intensificaram na terça-feira (29), impactando a infraestrutura e deixando milhares de casas sem eletricidade e sem água potável em alguns municípios, como Álora. Mais de 845 mil pessoas foram impactadas pelas enchentes, representando 32% da população da província, informa o El País.

O governo informou que, nas últimas 48 horas, grupos especializados em resgate e atividades subaquáticas foram às regiões localizar sobreviventes. "Estas tropas são assistidas por cerca de 450 militares nas suas bases, por equipamentos digitais e satélites de última geração e por uma frota de 400 veículos especializados, 30 helicópteros e cinquenta drones e barcos", afirmou Sánchez.

O primeiro-ministro disse que implementou 20 equipes, cada uma composta por peritos forenses, psicólogos, policiais e cientistas para identificar os corpos das vítimas. "Temos que fazê-lo rapidamente, mas também com todas as garantias e com toda a dignidade que as vítimas e as suas famílias merecem", afirmou Sanchéz.