Kamala perde força nas pesquisas e vê vantagem para Trump reduzir

Trump pontua melhor na economia. 47% dos entrevistados considera que o republicano vai lidar melhor com a economia, desemprego e trabalhos, contra 37% de Kamala Harris. Pesquisas anteriores mostraram que a economia e a inflação são as maiores preocupações dos americanos.

Já Harris se sai melhor em lidar com extremismo político. 40% acreditam que ela pode se sair melhor com o tema, enquanto 38% preferem Trump. Parte da campanha de Kamala Harris se voltou para ligar o republicano à invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, o maior ataque à democracia da história americana recente.

A pesquisa foi realizada com 1,150 adultos, entre 25 e 27 de outubro. A margem de erro é de 3,1 ponto percentual.

AtlasIntel

Donald Trump, em comício na Pensilvânia Imagem: Anna Moneymaker/Getty Images via AFP

Trump tem leve vantagem na corrida presidencial. O candidato republicano recebeu 49,1% das intenções de voto, contra 47,2% da democrata, segundo a empresa brasileira de pesquisas.