Último fim de semana de campanha: Harris e Trump tentam convencer eleitores de Estados-pêndulo a "sair de casa para votar"

A vice-presidente participará de um comício em Charlotte, enquanto o líder republicano discursará em Gastonia e em Greensboro. A escolha não ocorre à toa: este sábado também é o último dia para o voto antecipado na Carolina do Norte, onde ambos batalham pela conquista dos 16 membros do Colégio Eleitoral.

Kamala Harris também vai estar em Atlanta, no Estado da Georgia, e Trump em Salem, na Virgínia. Enquanto isso, os vice-candidatos a presidente, o democrata Tim Walz e o republicano JD Vance, investem em dois outros Estados-pêndulo: ambos estarão neste sábado em Las Vegas, na capital do Nevada, e no Arizona; Walz em Flagstaff e Vance em Scottsdale, separados por apenas 250 quilômetros.

Estratégia do convencimento

A apenas três dias das eleições, a estratégia de ambas as campanhas é o poder de convencimento. Como nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, a meta de Harris e Trump é "tirar as pessoas de casa", diz Maurício Moura, doutor em Economia e Política, professor da Universidade George Washington, na capital americana.

Para atingir esse objetivo, vale tudo: do acirramento dos discursos, cada vez mais violentos, até a convocação de celebridades. Harris contará com o apoio do diretor de cinema Spike Lee em seu comício na Georgia. Walz estará ao lado da atriz Eva Longoria em Las Vegas.

Mas o professor é cético sobre o poder de mobilização desta estratégia. "Eu sou da escola que acha que celebridade não move voto na dimensão que lhe é atribuído", afirma.