Novo ataque israelense no sul do Libano deixa ao menos três mortos e nove feridos

O ataque atingiu um edifício residencial, de acordo com a agência de notícias AFP, que disse que uma criança foi resgatada dos escombros. O Ministério da Saúde não comunicou nenhum balanço de mortos nesta ofensiva.

Outros ataques atingiram uma área perto de um hospital público em Tebnin, cidade no distrito de Bint Jbeil, no sul do Líbano.

A guerra que eclodiu em outubro de 2023 na Faixa de Gaza entre Israel e Hamas expandiu-se para o Líbano nos últimos meses, onde o exército israelense lança intensamente bombardeios contra o Hezbollah, aliado do grupo palestino, desde 23 de setembro. Mais de 1.900 pessoas morreram neste conflito desde então, segundo dados do Ministério da Saúde libanês.

Novo balanço da guerra em Gaza

Também neste domingo foi divulgado um novo balanço de vítimas da guerra na Faixa de Gaza. Segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas, o número subiu para 43.341 mortos no território palestino desde o início do conflito com Israel, há mais de um ano.

Pelo menos 27 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas, disse o ministério em um comunicado, acrescentando que 102.105 pessoas ficaram feridas em Gaza desde o início da guerra em 7 de outubro de 2023.