Furacão Rafael se afasta de Cuba, mas moradores e turistas enfrentam novo apagão

"Estou desesperada, sem abrigo, o telhado desapareceu e não sei o que vou fazer", disse à AFP Marta Leon Castro, 57 anos, ainda em estado de choque e com lágrimas nos olhos. Pelo menos cinco famílias perderam todo ou parte do telhado de suas casas no bairro da cubana.

Em Havana, onde vivem dois milhões de habitantes, o fenômeno das fortes rajadas de vento acompanhadas por chuvas se repetiu. Lojas, escritórios e escolas fecharam as portas mais cedo e em várias postos de gasolina as bombas de combustível foram retiradas, enquanto as ruas estavam quase desertas.

Turistas bloqueados

Segundo o jornal oficial Granma, as "operações aéreas" foram suspensas na região ocidental do país, medida que inclui os aeroportos de Havana e do famoso balneário de Varadero, na vizinha província de Matanzas. Hotéis da capital estavam cheios de turistas retidos, que em alguns casos se reuniram à luz de velas nos restaurantes e saguões desses estabelecimentos, esperando que a tempestade passasse.

Desde o gigantesco apagão, o país vem sofrendo com frequentes cortes de energia devido ao déficit crônico na geração de eletricidade. Em setembro de 2022, a ilha já havia enfrentado um apagão generalizado após a passagem do furacão Ian pelo oeste.

Cuba enfrenta sua pior crise econômica em trinta anos, em meio à escassez de alimentos e medicamentos e a uma inflação galopante.