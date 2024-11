De Piaf a Aya Nakamura, como a 'chanson française' segue conquistando o mundo impulsionada pelos Jogos de Paris

Nakamura teria semelhanças com o ícone francês Juliette Gréco, que, segundo Dicale, também experimentou "amor e ódio" em sua própria época - os anos 1950.

Uma foto de Gréco cantando em Berlim mostra-a em um vestido longo, justo e preto. Embora ele cobrisse tudo, exceto as mãos e o rosto, seus contornos justos ao corpo não deixavam nada para a imaginação.

Dicale diz que as madeixas indomáveis e a atitude de mulher livre de Gréco, combinadas com sua capacidade de interpretar filósofos como Jean-Paul Sartre, indignaram a sociedade francesa conservadora da época. Havia um sentimento de "vergonha", observa ele, por ela estar representando a França no Rio ou em Berlim. E, no entanto, ela se tornou uma espécie de "exportação de luxo" - "ao mesmo tempo culta e escandalosa".

Embora tanto Nakamura quanto Gréco estejam envoltas em um certo erotismo, o termo não vem imediatamente à mente com outra grande artista francesa, Edith Piaf.

A exposição apresenta um recorte de imprensa de 1956 do The New York Times que se refere a Piaf como a suma sacerdotisa da agonia que "encharcou o Carnegie Hall de lágrimas na noite passada, e um grande público chafurdou nelas com um entusiasmo que provou que o desgosto faz o mundo inteiro chorar".

Por meio de canções como Les Amants d'un jour, sobre dois amantes que se suicidam juntos, Dicale diz que Piaf apresentou uma espécie de "teatro do sofrimento" - um gênero que não é comum nos EUA, onde as baladas tendem a ser mais suaves.