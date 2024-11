Conflito Israel-Hezbollah: Líbano estuda proposta de cessar-fogo apresentada pelos EUA

A iniciativa é fruto de discussões entre Berri e o enviado americano Amos Hochstein. Eles chegaram a "um entendimento sobre uma folha de rota para o cessar-fogo e a implementação da resolução 1701", ressaltou a fonte.

A resolução 1701 da ONU permitiu o fim da guerra anterior entre Israel e o Hezbollah, em 2006.

Ela determina que apenas o Exército libanês e os Capacetes Azuis da FINUL sejam mobilizados na fronteira sul do Líbano, vizinha ao norte de Israel, com o recuo dos combatentes do Hezbollah para áreas mais ao norte, assim como a retirada de soldados israelenses do território libanês.

Desde 2006, essa resolução tem mantido um equilíbrio precário, apesar de episódios de confrontos.

(Com AFP)