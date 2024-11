Em ligação para Putin, Scholz insiste com presidente russo pela retirada de tropas da Ucrânia

O chanceler alemão, Olaf Scholz, teve uma conversa telefônica nesta sexta-feira (15) com Vladimir Putin, a primeira em quase dois anos, durante a qual pediu ao presidente russo para retirar as suas tropas da Ucrânia e a negociar com Kiev.

Vladimir Putin reafirmou que qualquer acordo par pôr fim à guerra deve refletir "novas realidades territoriais", de acordo com o Kremlin, que descreveu a conversa com Scholz como "franca e detalhada".

Durante este intercâmbio que durou uma hora, segundo Berlim, o chanceler pediu à Rússia que demonstrasse "disponibilidade para iniciar negociações com a Ucrânia com vistas a uma paz justa e duradoura" e sublinhou o "compromisso inabalável da União Europeia (UE) com a Ucrânia", segundo uma declaração do governo alemão.