Agricultores franceses iniciam nova mobilização contra o acordo UE-Mercosul

No entanto, os pecuaristas franceses alegam que, diante das rígidas normas ambientais europeias que são obrigados a cumprir, seus produtos serão comercializados a preços superiores.

Governo francês sob pressão

A situação suscita mal-estar na França, avalia Libération, a menos de um ano da revolta da categoria que bloqueou as estradas durante semanas no país. O governo francês promete defender o setor e o primeiro-ministro francês, Michel Barnier, já expressou sua oposição ao tratado à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na semana passada.

Para o jornal Le Figaro, 2024 corre o risco de terminar como começou, com protestos dos agricultores. O diário destaca as promessas de Barnier, que diz que fará tudo o que for possível para apoiar a categoria. Além das ameaças do tratado, o setor enfrenta também importantes quedas nas colheitas devido aos fenômenos climáticos extremos e epidemias sucessivas que castigam os seus rebanhos.

Macron quer impedir a assinatura do acordo

O jornal Le Parisien aborda a falta de apoio da França à oposição ao acordo dentro da União Europeia. Afinal, se a classe política francesa se posiciona em peso contra o tratado, ele tem forte apoio do resto do bloco.