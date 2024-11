Clima, guerras, Trump: G20 sob pressão na abertura da cúpula no Brasil

Os líderes do G20 iniciam nesta segunda-feira (18) uma reunião de cúpula no Rio de Janeiro sob pressão para alcançar um acordo na COP29, em um cenário mundial de fortes divisões provocadas pelas guerras na Ucrânia e em Gaza, assim como pelo retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.

Os governantes das principais economias do planeta, que representam 85% do PIB mundial e 80% das emissões de gases do efeito estufa, tentarão avançar em particular no financiamento da luta contra as mudanças climáticas.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, pediu no domingo que os participantes mostrem sua "liderança" e façam "concessões" para permitir "um resultado positivo na COP29", a conferência sobre o clima que acontece em Baku (Azerbaijão), onde as negociações continuam estagnadas.