As bombas e as boias: o ataque terrorista ao 6x1

A abolição da escala 6x1 (6 dias trabalhados por 1 folga) une a esquerda e até parte da direita hoje. A redução da jornada de trabalho virou a bandeira que PSOL, PT, PV, movimentos sociais e governo (entre outros) parecem estar de acordo em desfraldar juntos. Mas, na Assembleia Constituinte, em 1987, ocorreu o contrário. Foi motivo de divisão da esquerda nas votações.

Surpreendentemente, o governo Lula custou a abraçar a boia lançada pela PEC (Proposta de Emenda Constitucional) de Erika Hilton (PSOL-SP). Finalmente, o ministro responsável pela coordenação política do governo recebeu a deputada no Palácio do Planalto e declarou apoio. A proposta da parlamentar é de escala 4x3, o que implica 36 horas de jornada semanal. A Constituição prevê 44 horas - graças à divisão da esquerda na Assembleia Constituinte, 37 anos atrás.

No dia 9 de outubro de 1987, a Comissão de Sistematização (penúltima etapa para apreciação do novo texto constitucional antes de ele ser aprovado no plenário da Assembleia) aprovou a redução da jornada máxima de trabalho de 48 horas para 44 horas semanais. Foi uma lavada: 66 votos a 23. Os derrotados não eram da direita, mas dos partidos de esquerda, como PT e PDT.

A proposta dos petistas e brizolistas era reduzir de 48 horas para 40 horas. São justamente as quatro horas a mais da jornada que 44 horas que permitem a escala 6x1. Com 40 horas máximas, os trabalhadores poderiam completar a carga horária em escala de 5x2, podendo folgar no sábado e domingo. Isso porque o texto aprovado também previa jornada máxima de oito horas por dia.

O PMDB era o maior partido do país e comandava a Constituinte, com Ulysses Guimarães. Tinha 50 votos na Comissão de Sistematização. O PT tinha 2. O PDT, 3. Mas os peemedebistas eram divididos em duas bandas, uma de centro-esquerda e outra à direita do espectro político. PT e PDT contavam com os votos da centro-esquerda peemedebista para aprovar avanços sociais na Constituição. Não foi assim naquele dia.

Quem encaminhou a votação defendendo o voto contra a jornada de 40 horas foi o deputado José Serra. Seu argumento era muito parecido com o que Marinho usaria 37 anos depois: o movimento sindical se encarregaria de reduzir a jornada no futuro.