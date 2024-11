Descoberta excepcional de 'cabeça de Cristo' antecede reabertura da catedral Notre-Dame de Paris

A exposição Faire parler les pierres, sculptures médiévales à Notre-Dame, em cartaz no Musée de Cluny, apresenta ao público, pela primeira vez, trinta fragmentos esculpidos, incluindo o "Cristo Adormecido", resultado da incrível descoberta realizada pelos arqueólogos na catedral após o incêndio.

Obra-prima da escultura do século 13

Durante as escavações realizadas há dois anos e meio, foram encontrados vestígios de parte do arco medieval, uma obra-prima da escultura do século 13, colocada por volta de 1220-1230 para separar o coro da nave da catedral. "Essa obra era admirada por príncipes de toda a Europa. Naquela época, as oficinas de escultores em Paris eram a referência", ressalta Damien Berné, curador da exposição.

Pouco se falou sobre essa descoberta extraordinária até o momento. Em 2 de fevereiro de 2022, uma equipe do Institut National de Recherches d'Archéologie Préventive (Inrap) trabalhava intensamente em Notre-Dame. Antes de instalar 600 toneladas de andaimes de cem metros para a reconstrução da torre destruída pelo incêndio de 2019, foi necessário colocar uma laje de concreto no cruzamento do transepto.

Consultado previamente, o departamento regional de arqueologia enviou uma equipe para escavar uma área de pouco mais de cem metros quadrados, com até 40 centímetros de profundidade. "Se não realizássemos a escavação, sabíamos que todos os vestígios arqueológicos naquela profundidade seriam destruídos", explicou Christophe Besnier, responsável pelas operações.

Sob a pavimentação, os arqueólogos inicialmente encontraram uma estrutura usada para estabilizar a superfície. Nesse ponto, o subsolo era atravessado por uma rede de dutos e aquecedores instalados por volta de 1860, durante a restauração de Eugène Viollet-le-Duc em Notre-Dame. A equipe logo desenterrou um pequeno tesouro: um caixão antropomórfico de chumbo, uma descoberta revelada algumas semanas depois durante uma visita à catedral feita pela Ministra da Cultura da França, Roselyne Bachelot.