Israel reage a sanções ocidentais e anuncia fim da custódia policial para colonos israelenses na Cisjordânia

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, anunciou nesta sexta-feira (22) que o chamado regime de detenção administrativa, o equivalente a uma custódia policial praticamente ilimitada, não se aplicaria mais aos colonos israelenses na Cisjordânia. Israel ocupa a Cisjordânia desde 1967, e a violência explodiu nesse território palestino desde o início da guerra entre Israel e o movimento islâmico Hamas em Gaza, em 7 de outubro de 2023.

A detenção administrativa é um procedimento herdado do arsenal jurídico do período do Mandato Britânico sobre a Palestina (1920-1948), antes da criação de Israel. Ela permite que as autoridades detenham um suspeito sem precisar acusá-lo, por períodos de até vários meses, que podem ser renovados quase indefinidamente.

Em um momento em que "os assentamentos judaicos [na Cisjordânia] estão sujeitos a sérias ameaças terroristas palestinas [...] e sanções internacionais injustificadas são tomadas contra os colonos [ou empresas envolvidas na construção de assentamentos], é inadequado para o Estado de Israel aplicar uma medida tão severa [detenção administrativa, nota do editor] contra os colonos", declarou o Israel Katz em um comunicado à imprensa.