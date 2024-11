'Nada está perdido': o discurso de Bolsonaro 1 dia após mensagens golpistas

Tenho certeza que entre as minhas funções garantidas na Constituição é ser o chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas são essenciais em qualquer país do mundo. Sempre disse ao longo desses quatro anos que as Forças Armadas são os últimos obstáculos para o socialismo. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas, e devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo, respeito à Constituição e são um dos grandes responsáveis pela nossa liberdade.

Um mês antes do discurso, em 9 de novembro, o Ministério da Defesa enviou ao Tribunal Superior Eleitoral um relatório sobre o resultado das eleições. O documento não apontou indício de fraude nas urnas, mas afirmou que a análise "não foi efetiva para atestar o correto funcionamento do sistema". Ou seja, a conclusão dos militares não serviu para desmobilizar as manifestações de apoiadores que acreditavam que Bolsonaro venceu a eleição.

Chamado para a fé

Se estou aqui é porque, primeiro, acredito em Deus e segundo lugar porque devo lealdade ao povo brasileiro.

Não foi apenas Bolsonaro que ligou sua posição à providência divina. Em 18 de novembro, com o presidente ainda recluso após a derrota, o general Braga Netto foi o primeiro a falar com os manifestantes.

No Alvorada, ele pediu aos apoiadores: "Vocês não percam a fé, tá bom? É só o que eu posso falar para você agora". Foi na casa do general (e candidato a vice de Bolsonaro) que aconteceram as reuniões para discutir o golpe, segundo a PF.