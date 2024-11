Post distorce reportagem sobre urnas dos EUA; sistema do Brasil é diferente

Election Systems & Software nunca foi contratada pelo TSE. Empresa citada no vídeo não é a fabricante de nenhuma das urnas eletrônicas utilizadas no Brasil desde 1996 (aqui). As duas últimas versões - a UE2022 e a UE2020 - foram fabricadas pela Positivo Tecnologia e seguem em uso no país. As outras duas versões ainda em uso - a UE2015 e a UE2013 - são da Diebold. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) disse em nota, em 2022, que o vídeo "está completamente fora de contexto" e que a empresa citada "não fornece urnas para o Brasil" (aqui).

Sistemas de votação do Brasil e dos EUA são diferentes. O Tribunal salientou ainda que que não é possível comparar o sistema norte-americano com o brasileiro, uma vez que os dois operam de formas distintas. "No Brasil, os programas utilizados na urna eletrônica nacional são assinados digitalmente e lacrados em uma cerimônia pública. A assinatura digital é uma tecnologia que impede a adulteração dos programas e também serve de barreira para evitar que o equipamento seja infectado por softwares maliciosos. Uma invasão hacker também é uma hipótese improvável, pois a urna brasileira é um dispositivo isolado, sem conexão com a internet", disse o TSE.

Impressão violaria o sigilo do voto. Em setembro de 2020, o STF declarou inconstitucional a impressão do voto por colocar em risco o sigilo e a liberdade do voto. "Para ligar uma impressora à urna, segundo o relator do tema, ministro Gilmar Mendes, que já presidiu o TSE, seria necessário que esta fosse à prova de intervenções humanas. Caso contrário, em vez de aumentar a segurança, seria instrumento de fraudes e violação do sigilo do voto. Ele também ressaltou os riscos de manipulação das impressões, como acréscimos, cancelamentos ou registros de votos-fantasmas", destacou o TSE. No Brasil, já foram feitos testes para implantação de módulo impressor de votos - a primeira vez que isso ocorreu foi nas eleições de 2002. Porém, o sistema foi considerado de "alto custo de instalação" e apresentou "diversos erros", segundo o TSE.

