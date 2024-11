Prefeitura de Paris pede a governo francês que proíba veículos esportivos SUV na capital francesa

"Esse evento evidenciou a extensão da violência nas estradas em Paris", disse o senador Ian Brossat, copresidente do grupo comunista no Conselho de Paris, que acaba de apresentar um projeto de lei no Senado para permitir que os conselheiros locais proíbam a circulação de veículos pesados (1,8 toneladas ou mais) na cidade.

Violência do tráfego rodoviário

Em sua moção, o executivo municipal aponta para "a gravidade da violência do tráfego rodoviário que ocorre todos os dias na capital", onde "53,5% das viagens são feitas a pé, 30% de transporte público, 11,2% de bicicleta e 4,3% de carro".

Os acidentes envolvendo SUVs "são estatisticamente mais fatais para os usuários vulneráveis da estrada que atingem", de acordo com o relatório de segurança rodoviária de 2023, que se baseia em dados de um estudo, ainda em andamento, realizado pelo Centre d'études et d'expertise sur les risques (Cerema).

Alguns dias após a morte de Paul Varry, o Ministério dos Transportes criou uma campanha de quatro meses intitulada "Contra a violência, protegendo todos os usuários das estradas".

Por sua vez, o Conselho Municipal de Paris solicitou uma "mesa redonda", com a delegacia central de polícia, para analisar mais especificamente um plano de combate à "violência motorizada".