Ucrânia e OTAN realizam reunião de emergência para discutir escalada da guerra contra Rússia

A embaixadora da Ucrânia na Otan, Nataliia Galibarenko, se reúne nesta terça-feira (26) com o Conselho do Atlântico Norte, na sede da aliança militar em Bruxelas, para discutir o recente ataque da Rússia contra Kiev com um míssil balístico com capacidade para carregar armas nucleares, marcando assim a entrada de uma nova fase da guerra. Enquanto isso, países europeus próximos à fronteira russa preparam população para eventual conflito.

Letícia Fonseca-Sourander, correspondente da RFI em Bruxelas

Durante a reunião do Conselho do Atlântico Norte, que é o principal órgão de tomada de decisões políticas da Otan, a embaixadora da Ucrânia na aliança militar, Nataliia Galibarenko, deve descrever a seus colegas sobre a imprevisibilidade que o uso de mísseis balísticos trazem à guerra e certamente vai insistir por mais sistemas de defesa de longo alcance; como, por exemplo, o sistema Patriot, desenvolvido pelos EUA, e amplamente usado para interceptar mísseis balísticos táticos, mísseis de cruzeiro e aeronaves inimigas.