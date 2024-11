VARSÓVIA (Reuters) - A Polônia se opõe ao acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul em sua forma atual, disse o primeiro-ministro Donald Tusk nesta terça-feira.

"A Polônia não aceita, e não estamos sozinhos, não aceitaremos nessa forma o acordo com os países da América do Sul, que é o grupo Mercosul, sobre livre comércio", afirmou ele antes do início de uma reunião do governo.

(Reportagem de Alan Charlish e Pawel Florkiewicz)