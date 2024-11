Advogado brasileiro suspeito de tráfico de 2,6 toneladas de droga em Guiné-Bissau começa a ser julgado

O Tribunal de Guiné-Bissau começa a julgar em 2 de dezembro cinco estrangeiros detidos em setembro com mais de duas toneladas de cocaína no aeroporto de Bissau, a capital do país africano. Eles estavam em um avião que transportava a droga. Os suspeitos são todos latino-americanos; um deles é brasileiro.

O advogado brasileiro Marlos Alberto de Paula Balcaçar, ex-gerente de Receitas e Tributos de Coxim, no Mato Grosso do Sul, foi preso em flagrante no Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira em 7 de setembro, a bordo de uma aeronave proveniente da Venezuela. Ele e outros quatros suspeitos - dois mexicanos, um colombiano e um equatoriano - foram detidos após a polícia encontrar no jato no qual viajavam 2,6 toneladas de cocaína.

Fotos da polícia local mostram o interior da aeronave repleto de imensos fardos de entorpecentes envoltos em plásticos sobre os assentos. O carregamento foi incinerado duas semanas após a apreensão.