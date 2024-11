Vencedor ou vencido: em que estado fica o Hezbollah após o cessar-fogo no Líbano?

O documento diz ainda que "todas as infraestruturas e posições militares que não cumprirem esses compromissos serão desmanteladas, e todas as armas não autorizadas serão confiscadas".

O Hezbollah não se considera uma "milícia" e acredita que sua ação de resistência contra Israel está coberta pela Constituição, pelo Acordo de Taif, que pôs fim à guerra civil, e pelas declarações ministeriais de todos os governos desde 1990.

No entanto, os detratores do partido pretendem aproveitar o momento, pedindo o desmantelamento das infraestruturas militares e o confisco de armas para forçar o Hezbollah a fazer concessões em questões políticas internas. Eles acreditam que, agora que está enfraquecido e ocupado fechando suas feridas e as de sua base popular, o Hezbollah retirará seu apoio à candidatura de seu aliado maronita, o ex-ministro e deputado Sleiman Frangié, o que lhes permitirá eleger uma figura mais próxima de suas teses.

"O Hezbollah continuará sendo uma peça-chave nos assuntos internos do Líbano e todas as tentativas de marginalizá-lo politicamente fracassarão", diz Abdel Halim Fadlallah, diretor do Centro Consultivo de Pesquisa e Documentação do partido xiita.

"Benjamin Netanyahu deixou seus objetivos claros quando disse a seus aliados ocidentais que essa guerra seria um prelúdio para mudanças políticas fundamentais no Líbano. Esse objetivo fracassou e o Hezbollah foi e continuará sendo o maior partido do Líbano em termos de representação popular, como demonstraram as últimas eleições legislativas", salienta ele.

O desafio da reconstrução

Se o Hezbollah conseguir superar todas as armadilhas políticas no horizonte, ainda enfrentará o grande desafio de reconstruir seus redutos populares, em grande parte destruídos. As estimativas parciais iniciais estimam o custo da reconstrução em US$ 5 bilhões.