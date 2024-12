Após tomada de Aleppo, Bashar al-Assad busca apoio internacional

Os rebeldes tomaram prédios do governo, prisões e o aeroporto internacional, de acordo com a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Mas vários bairros no norte de Aleppo são habitados em sua maioria por curdos sírios e as forças curdas estabeleceram uma administração autônoma em partes do nordeste da Síria.

O HTS e seus aliados "controlam a cidade de Aleppo, exceto os bairros nas mãos das forças curdas. Pela primeira vez desde 2011, Aleppo está fora do controle do regime", confirmou Rami Abdel Rahman, representante da ONG.

Os jihadistas também tomaram dezenas de cidades nas províncias de Idlib e Hama, no sul. Até agora, pelo menos 412 pessoas morreram desde quarta-feira. Entre elas, 214 rebeldes, 137 membros das forças pró-governo e 61 civis.

Líderes internacionais pedem "desescalada"

Em uma declaração conjunta, Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido pediram no domingo uma "desescalada" na Síria e uma "solução política" para o conflito.

Em outra frente, grupos rebeldes pró-turcos tomaram no domingo a cidade de Tal Rifaat (norte), perto da fronteira turca, das forças curdas. A Turquia, que controla várias áreas do norte da Síria, disse que apoia os esforços para "acabar com as tensões".