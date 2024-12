Às vésperas de deixar o cargo, Biden desembarca em Angola para primeira viagem oficial à África

Após anos difíceis, as relações entre os Estados Unidos e Angola melhoraram significativamente desde que João Lourenço chegou ao poder no país africano. O presidente angolano foi recebido em Washington há um ano e Angola tornou-se um importante parceiro dos Estados Unidos. Washington também continua a elogiar o papel de Luanda nos esforços de estabilização no leste da RDC.

Para ligar o território congolês - e os seus importantes recursos minerais - de trem à costa atlântica de Angola, através da Zâmbia, os Estados Unidos estão investindo maciçamente no projeto ferroviário do corredor do Lobito. Realizado e financiado em conjunto com a União Europeia e parceiros privados, a via ferroviária é uma iniciativa importante e de grande escala para os americanos, do "tipo que só acontece uma vez em uma geração", de acordo com Washington.

A primeira fase já foi concluída, com a reabilitação de um trecho de 1.300 km entre a cidade de Lobito, na costa angolana, e a fronteira congolesa. Agora resta reabilitar a parte congolesa, que vai até a cidade mineira de Kolwezi. A segunda fase prevê a construção de um novo trecho de 800 quilômetros, atualmente inexistente, para ligar a Zâmbia a Lobito. Os estudos de viabilidade do projeto acabam de ser concluídos e, em sua visita, Biden deve fazer novos anúncios sobre o assunto.

Mas o projeto não deve parar por aí e prevê a construção de inúmeras infraestruturas que permitam a ligação com redes rodoviárias, o desenvolvimento de sistemas de telefonia celular e de infraestruturas de energias renováveis.

Alternativas às Rotas da Seda chinesas

O projeto de parceria público-privada entre Estados Unidos e Angola é sem precedentes e avança rapidamente. Os americanos pretendem mostrar que este modelo funciona e que pode ser duplicado, afirma a Casa Branca. Para o pesquisador Thierry Vircoulon, não há dúvidas de que se trata de uma corrida pelo controle das rotas de exportação de reservas minerais críticas.