Dino atende a Planalto, e liberação de emendas tenta ajudar a aprovar corte

Também ajudaria a "desanuviar" o ambiente o fato de o aval do ministro ter vindo nesta segunda-feira (2), portanto, antes da reunião do colégio de líderes, marcada para amanhã. A previsão é que os líderes definam as prioridades de votação até o recesso parlamentar de fim de ano.

No Congresso, no entanto, a reação ainda é de cautela. Os líderes querem analisar as ressalvas colocadas por Dino para liberar as emendas e os detalhes da proposta de ajuste fiscal do governo.

No entanto, a coluna apurou que os deputados estão ameaçando boicotar a aprovação do ajuste fiscal porque ficaram insatisfeitos com uma das exigências feitas por Dino para a liberação das emendas parlamentares.

Entre outros pontos, o que está incomodando os parlamentares é a obrigação de identificar o parlamentar que pede e que recebe os recursos distribuídos pelas emendas de comissão.

O Planalto ainda não enviou a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) do ajuste ao Congresso, o que está previsto para ocorrer nas próximas horas.

A agenda do Congresso está bastante carregada em dezembro: ajuste fiscal, LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), LOA (Lei do Orçamento Anual), reforma tributária e algumas discussões solicitadas pela bancada de segurança pública.