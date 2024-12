Primeiro-ministro francês tenta aprovar orçamento à força e pode ser derrubado

A resposta dos parlamentares não demorou muito, por iniciativa da aliança de esquerda Nova Frente Popular. "Ele terá desonra e censura", disse o líder dos deputados do partido de esquerda radical A França Insubmissa (LFI), Mathilde Panot.

A proposta, que será debatida na quarta-feira (4), será defendia pelo presidente da Comissão de Finanças, deputado do LFI, Eric Coquerel. O grupo do partido de extrema direita Reunião Nacional (RN) já indicou que votaria a favor, mas também que apresentaria a sua própria moção de censura.

"O senhor Barnier não quis responder ao pedido dos 11 milhões de eleitores do Reunião Nacional [...] disse que cada um assume suas responsabilidades, então assumiremos as nossas", declarou à imprensa a líder do partido, Marine Le Pen.

Na falta de maioria na Assembleia, o governo aumentou as concessões ao partido de extrema direita durante na última semana, seja através da diminuição de impostos sobre a eletricidade ou em ajuda médica estatal - no entanto, de forma insuficiente, segundo Le Pen.

Crise política e financeira

O primeiro-ministro fechou a porta a novas concessões no seu discurso, dizendo que chegou "ao fim do diálogo com todos os grupos políticos".