Sakamoto: 'Falar em anistia para militares é xingar a mãe dos brasileiros'

'Poxa, por que o Heleno não freou? Por que o Braga Neto não freou?' Gente, por favor... O Braga Netto e o Heleno são tão radicais quanto o Bolsonaro. Então, o que acontece? É importantíssimo que a gente evite agora começar a passar pano para a cúpula das Forças Armadas, que começam a se movimentar nos bastidores em busca de anistia para os seus. Não pode haver anistia.

Para mim, ouvir anistia de cúpula militar, neste momento, é equivalente a xingar a mãe. Desculpa, eu sinto assim a minha progenitora xingada, né? Quando alguém vem e fala 'não, precisamos, em nome da pacificação do Brasil, botar nesses tipos militares'. Vocês estão de brincadeira! Olha o que aconteceu na última ditadura.

Tudo isso mostra que a gente tinha uma conspiração, e que se essa conspiração não for levada a sério, independentemente das estrelas que as pessoas tenham nos ombros, a gente vai ver a próxima geração sofrer as mesmas coisas que a nossa geração sofreu. É preciso julgar, condenar e botar general no xilindró.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

PF detalha plano para golpe

As investigações apontaram que os indiciados se estruturaram por divisão de tarefas. Isso teria permitido a "individualização das condutas e a constatação da existência de grupos", segundo a PF.

A investigação reuniu mensagens de celular, vídeos, gravações, depoimentos da delação premiada de Mauro Cid e um conjunto de documentos. Em quase dois anos, a equipe da Diretoria de Inteligência da Polícia Federal reuniu elementos, que incluem a minuta de um decreto golpista para decretar "Estado de sítio" no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e o vídeo de uma reunião ministerial de Bolsonaro na qual o então presidente chega a afirmar que era necessário agir antes das eleições.