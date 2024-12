Polícia de Paris retém para investigação celular, computador e escova de dente de brasileiro desaparecido

Esta quarta-feira (11) marca os 15 dias do anúncio do desaparecimento do fotógrafo brasileiro Flávio de Castro Sousa, de 36 anos, em Paris. Após grande repercussão na mídia brasileira, a imprensa francesa passa a destacar o caso em jornais, internet e TV. O computador, o celular, os carregadores e até itens de higiene pessoal, como uma escova de dentes do mineiro, foram solicitados pela polícia francesa para as investigações, depois que a Polícia Federal do Brasil se associou ao caso na semana passada.

Luiza Ramos, da RFI em Paris

Flávio de Castro Sousa segue desaparecido há mais de duas semanas, desde que foi visto pela última vez em Paris, no dia 26 de novembro. Ao que tudo indica, a movimentação feita pela Embaixada e Polícia Federal brasileiras na semana passada para periciar os pertences do mineiro - deixados no apartamento de aluguel temporário onde ele esteve no 13° distrito de Paris - ajudou no interesse dos investigadores franceses, que até a semana passada alegavam impossibilidade de investigar os objetos pessoais de Flávio por questões ligadas à legislação do país.