Autoridade sanitária da França recomenda fim da comercialização da Perrier como água mineral por riscos à saúde

A água com gás mais famosa do mundo pode perder o rótulo de "mineral natural", que construiu sua reputação há mais de um século. Um relatório de uma autoridade sanitária francesa alerta sobre a qualidade da água Perrier explorada em Vergèze, no sul da França. O documento afirma que o produto pode representar riscos à saúde.

Em um relatório de agosto deste ano, a Agência Regional de Saúde (ARS) da Occitanie, sul da França, convida a Nestlé Waters a considerar "cessar a produção de água mineral natural em Vergèze", de onde vem a água Perrier, devido à degradação regular da qualidade sanitária de suas fontes e, em particular, a um risco de contaminação por vírus.

A recomendação, revelada nesta segunda-feira (16) pelo jornal Le Monde e a unidade de investigação da Radio France, é um novo golpe na reputação da marca. A filial francesa da empresa suíça, também proprietária da marca Vittel na França, tem sido alvo de denúncias desde janeiro sobre a utilização, no passado, de tratamentos de purificação de suas águas.