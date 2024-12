É falso que Lula aparece com dez dedos nas mãos em vídeo no Sírio-Libanês

Não é verdade que o presidente Lula (PT) aparece com dez dedos nas mãos no vídeo em que ele está caminhando no corredor do hospital Sírio-Libanês depois de passar por cirurgia na cabeça. Este tipo de conteúdo tenta inflar teorias conspiratórias sobre a identidade e o estado de saúde de Lula.

Em uma análise detalhada do vídeo original, em melhor qualidade, é possível identificar a ausência do dedo mindinho da mão esquerda do presidente.

O que diz o post

O vídeo publicado pelo presidente Lula em que ele caminha no corredor do hospital após a cirurgia em dezembro deste ano é compartilhado com o seguinte texto sobreposto: "Dez dedos, brinde do Sírio-Libanês um dedo".