Macron é hostilizado em visita a Mayotte após passagem de ciclone que devastou território mais pobre da França

Emmanuel Macron deixou Mayotte ao meio-dia desta sexta-feira (20), depois de visitar algumas das áreas mais afetadas do arquipélago após a passagem do ciclone Chido. A visita do presidente francês foi marcada por tensões durante um encontro com a população. Os moradores criticam a demora na chegada em ajuda e as condições de distribuição de mantimentos e água. Macron alegou que se o território não fizesse parte da França, a situação estaria bem pior. As declarações criaram polêmica.

Em Tsingoni, uma comuna sem litoral a oeste de Grande-Terre, a principal ilha do arquipélago do Oceano Índico, os moradores reclamaram da escassez. "Queremos água, queremos água", pediram os habitantes. Longe da capital Mamoudzou, a ajuda, a água, a eletricidade e os alimentos estão demorando muito para chegar.

Um morador, Badirou Abdou, conta que helicópteros "jogaram garrafas no campo de futebol". "Felizmente, somos um povo sábio que não empurra uns aos outros, mas essa não é a melhor maneira de fazer isso", criticou ele.