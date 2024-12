Gabriel Monteiro é condenado por invadir hospital durante pandemia

Monteiro invadiu as dependências do hospital público localizado no Leblon em 26 de março de 2021. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Rio e, segundo a denúncia do órgão, na ocasião o político, acompanhado por assessores, "circulou por diversas alas [do hospital] filmando os pacientes e os funcionários", além de adentrar "o CTI fixado onde estavam 20 pacientes em ventilação mecânica, dependendo de altíssimo cuidado e vigilância, utilizando equipamentos sem higienização, como celulares".

Ao acolher a denúncia do MPRJ, a juíza destacou que a invasão provocada por Monteiro foi prejudicial à recuperação dos enfermos". "O denunciando, utilizando-se dos mesmos EPIs com os quais circulou pela ala de covid, se dirigiu a outro CTI, onde estavam internados pacientes acometidos por outras doenças e em estado grave, expondo, assim, os funcionários do hospital e os demais doentes à contaminação por covid".

Juíza pontuou o comportamento de Gabriel, que teve seu mandato cassado por quebra de decoro. "Como mandatário do povo, deveria ele agir conforme a lei, mas dela ele se afastou, em busca de promoção pessoal em seus canais veiculados pela internet".

Gabriel Monteiro pode recorrer da decisão. O UOL entrou em contato com a defesa do ex-vereador e aguarda retorno.

Perda do mandato

Gabriel Monteiro está preso desde novembro de 2022. Ele foi condenado por estupro, mas já foi denunciado pelo MP por ter filmado uma relação sexual dele com uma adolescente de 15 anos, por assédio sexual contra uma assessora, e por realizar perseguição e desacato contra um superior.