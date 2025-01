Caixa-preta de avião acidentado na Coreia do Sul será analisada nos EUA

"O gravador de dados de voo danificado foi considerado irrecuperável para extração de dados no território nacional", disse o vice-ministro de Aviação Civil da Coreia do Sul, Joo Jong-wan. "Foi decidido hoje o envio do material para os Estados Unidos para análise em colaboração com o Conselho Nacional de Segurança no Transporte dos EUA."

Joo havia dito anteriormente que ambas as caixas pretas do avião foram recuperadas, e que a extração inicial da caixa de voz da cabine já havia sido concluída. "Com base nesses dados preliminares, planejamos começar a convertê-los para o formato de áudio", disse ele, indicando que os investigadores poderiam ouvir as últimas comunicações dos pilotos.

A segunda caixa preta, o gravador de dados de voo, "foi encontrada com um conector ausente", disse Joo.

Inicialmente, as autoridades apontaram uma colisão com aves como uma possível causa do desastre, mas desde então disseram que a investigação também estava examinando uma barreira de concreto no final da pista, que um vídeo dramático mostrou o Boeing 737-800 colidindo antes de pegar fogo. Eles também informaram que uma inspeção especial de todos os modelos Boeing 737-800 operados por companhias aéreas locais estava verificando o trem de pouso, após questionamentos sobre uma possível falha mecânica no acidente.

As inspeções em andamento "estão se concentrando principalmente no trem de pouso, que não foi devidamente acionado neste caso", disse Yoo Kyeong-soo, diretor-geral de política de segurança da aviação.

A questão "provavelmente será analisada pela Comissão de Investigação de Acidentes por meio de uma revisão abrangente de vários depoimentos e evidências durante o processo de investigação", disse o ministério dos Transportes, responsável pela aviação civil, em uma coletiva de imprensa.