O que é a anistia pedida pelos bolsonaristas em Copacabana

A anistia é um mecanismo legal que representa a renúncia do Estado ao seu direito de punir. O constitucionalista Wagner Gundim explica que, segundo a doutrina jurídica, ela pode ser entendida como "uma das possíveis formas de renúncia formalizada pelo Estado quanto ao seu direito de punir", sendo materializada por ato do Congresso Nacional, capaz de excluir a punibilidade de atos criminosos e os efeitos da condenação. Ele menciona que essa definição é trazida pelo ministro do STF Luís Roberto Barroso, em obra recente.

No Brasil, a Lei da Anistia (Lei nº 6.683/1979) foi aplicada durante a ditadura militar para perdoar crimes políticos cometidos entre 1961 e 1979, incluindo perseguições, cassações e até crimes praticados por agentes da repressão.

Todos os crimes podem ser anistiados?

Nem todos os crimes podem ser anistiados. A Constituição Federal impõe limites à concessão de anistia. O artigo 5º, XLIII (43), determina que crimes de tortura, tráfico ilícito de drogas, terrorismo e crimes hediondos não podem ser anistiados.

Além disso, o artigo 5º, XLIV (44), estabelece que "a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático" é inafiançável e imprescritível. Especialistas apontam que essa cláusula pode significar que tais crimes também sejam inatacáveis por anistia, pois, se eles não podem ser relativizados por fiança e nunca deixam de ser passíveis de punição, então também não deveriam ser passíveis de perdão legislativo.

Os ataques de 8 de janeiro de 2023 à sede dos Três Poderes envolvem crimes como golpe de Estado (art. 359-M do Código Penal), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-I) e organização criminosa armada (art. 2º da Lei 12.850/2013). Dependendo da interpretação do Supremo Tribunal Federal (STF), esses crimes podem ser considerados inelegíveis para anistia.