Tarcísio ataca governo Lula e pede volta de Bolsonaro

Bolsonaro chegou ao evento às 10h18. Ele cumprimentou apoiadores e posou para fotos com eles. Na frente do trio, estão com o ex-presidente os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do Rio, Cláudio Castro (PL), além do pastor Silas Malafaia, do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e dos filhos Carlos Bolsonaro (PL) e Flávio Bolsonaro (PL).

Às 11h30, o ato concentrava 17,1 mil pessoas. Os dados são do Monitor do Debate Público do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), em parceira com a ONG More in Common. Imagens aéreas mostram que o público ocupa pelo menos duas quadras da Avenida Atlântica. Maioria dos manifestantes está vestida com a camisa da seleção brasileira, que se tornou marca dos protestos bolsonaristas.

Discursos foram centrados nos pedidos de anistias e em críticas ao STF e ao governo Lula. Apesar de a previsão inicial apontar que o ato priorizaria a luta pelo perdão aos crimes do 8 de janeiro, a alta dos preços motivou ataques à gestão petista por parte de autoridades que participaram do evento. Alexandre de Moraes foi atacado nos discursos, enquanto os ministros do STF Flávio Dino e Cristiano Zanin foram vaiados.

Inicialmente, o foco do protesto de hoje era a defesa da anistia para os envolvidos em atos golpistas. O objetivo é demonstrar apoio popular ao projeto de lei que prevê o perdão para crimes relacionados ao 8 de Janeiro, pauta que vem avançando na Câmara dos Deputados com apoio do centrão, incluindo partidos como Republicanos, PSD, União Brasil e PP, que possuem ministros no governo Lula. O movimento mira também atacar a acusação contra Bolsonaro, feita pela PGR sobre a trama golpista após sua derrota na eleição presidencial de 2022