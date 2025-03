Primeira bicicleta elétrica sem bateria dispensa uso do lítio, metal raro pouco reciclável

Na Pi Pop, marca pioneira francesa, são as pedaladas do ciclista que geram a energia, armazenada em "supercondensadores" instalados na traseira da bicicleta, onde também fica o motor. Quando mais leve for o ciclista e mais plano o trajeto, mais Wh (Watts/hora) eles são capazes de estocar.

"Eles carregam bem mais rápido e podem recuperar a energia da freada, ao contrário das baterias, que quando recebem muita carga, estragam. Na Pi Pop, o primeiro freio que se ativa é o freio-motor: em vez de gastar energia com as pressões exercidas pelos freios mecânicos, ela converte em eletricidade a energia sintética das rodas girando e a estoca nos supercondensadores - não por reações químicas, como as baterias, mas por eletrostática", explica o CEO.

Simultaneamente, a assistência elétrica é dispensada nas partes mais duras do trajeto, como a largada e as subidas, ou quando o usuário quer aumentar a sua velocidade, no limite de 25km/h. Outra grande diferença em relação às bicicletas elétricas convencionais é que a sua autonomia é ilimitada - à condição que o ciclista continue pedalando regularmente.

Reciclagem garantida

Os supercondensadores são fabricados com apenas três componentes, todos recicláveis, explica o chefe de projeto Martin Weissmann, doutor em química e estocagem de energia. "É feito com materiais relativamente simples: carbono, alumínio e papel. O lado um pouco rudimentar desta composição faz com que seja fácil de reciclar depois", salienta.

Não é o caso do lítio, metal raro essencial para a fabricação das baterias que sustentam a eletrificação das economias, de bicicletas e aeronaves. Adrien Lelièvre ressalta que elas se generalizaram, mas criam dependência de matérias-primas críticas e mantêm a curva do consumo de energia cada vez mais para o alto.