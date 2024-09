Milei critica bloqueio do X e diz que Justiça brasileira está viciada no PT

O presidente da Argentina Javier Milei criticou a suspensão do X no Brasil pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e disse que a Justiça brasileira está "viciada no poder do PT".

As declarações foram dadas nesta quinta-feira (5), no III Encontro Regional do Fórum de Madri-Rio de la Plata 2024, que reúne forças da direita em Buenos Aires. O partido Vox, da Espanha, faz parte da organização do evento. Milei, considerado a atração principal, discursou para uma plateia de cerca de 400 pessoas.

"Olhemos para o Brasil, onde a Justiça, viciada no poder do PT, agora proíbe o uso do X, que não é outra coisa senão uma arena pública, onde os cidadãos brasileiros e do mundo podem expressar sua voz", disse Milei.