Milei adotará postura equilibrada em possível conclave de papa argentino

Apesar das divergências e ofensas do presidente Javier Milei ao papa Francisco, o governo argentino tenderá a adotar uma postura equilibrada e mais neutra em uma possível sucessão de Francisco. O mandatário argentino não estaria disposto a sustentar uma posição radicalizada sobre o papa. O assunto sobre uma possível sucessão é, inclusive, considerado "muito delicado" entre fontes ligadas ao governo.



Milei, segundo as fontes, está mais preocupado em preservar a sua imagem frente aos diversos setores da igreja católica. Também pretende evitar uma posição polarizada em relação à igreja e ao papa argentino. A opção, portanto, será por manter uma postura mais política.



Prova disso foi a discreta visita a Roma, em março, do secretário de Cultura e Civilização (ligado ao Ministério de Relações Exteriores), Nahuel Sotelo. Responsável por formular políticas e relações entre Argentina e Santa Sé, o jovem político de 30 anos passou dez dias na capital italiana com uma missão considerada silenciosa, mas importante: demonstrar o apoio do governo de Milei ao papa. A discrição teria sido uma ordem direta da Casa Rosada, que não quis expor a visita e evitou declarações bombásticas.



Sotelo se reuniu com autoridades do Vaticano e participou de atividades com a comunidade argentina na capital italiana, segundo o jornal La Nacion. Longe dos holofotes, afirmou nas redes sociais que a viagem teve como objetivo "acompanhar a difícil situação pela qual o papa Francisco está passando".

O presidente e as rusgas com a Igreja

A relação de Milei com a Igreja católica no país não é das melhores. O presidente enfrenta muita resistência de setores que são publicamente contrários aos discursos dele. Em especial, os sacerdotes dos setores populares, os chamados "cúrias villeros" (padres que moram e celebram missas nas paróquias das favelas), que chegaram a criticar em público como o ajuste fiscal do atual governo tem afetado os mais pobres.

Entre católicos moderados e conservadores que votaram em Milei, a visita do presidente argentino ao papa no ano passado foi vista com alívio e deu fôlego para que continuassem apoiando o presidente. Muitos tentam ignorar os insultos que Milei proferiu a Francisco antes de ser presidente, afirmando, inclusive, que o papa tinha ligação com o maligno. Para eles, os insultos pertencem ao passado e Francisco já perdoou o presidente.



Além da relação de Milei com a Igreja na argentina não ser das melhores, o setor ultra conservador católico no país não tem força suficiente para um respaldar a agenda conservadora do presidente, apontam, sob reservas, fontes ligadas ao governo.