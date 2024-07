Dia da Mulher Negra: mães sofrem com morte de filhos pela polícia

O dia 25 de julho tornou-se a data para denunciar problemas cotidianos sofridos por mulheres negras da América Latina e do Caribe. São violências causadas pela soma do machismo e do racismo, que se abatem com ainda mais força nessas regiões de passado colonial e escravocrata e de permanente descaso dos governos em interromper essas práticas.



Entre essas mulheres, há aquelas que buscam forças para enfrentar uma dor ainda maior, que é a de perder um filho para a violência do próprio Estado: são as mães que tiveram seus filhos assassinados em operações policiais.



Hoje, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, foi feito o lançamento, em Salvador, da pesquisa "Vozes da Dor, da Luta e da Resistência das Mulheres/Mães de Vítimas da Violência de Estado no Brasil".



O estudo foi realizado pelas próprias mães, que se tornaram pesquisadoras sociais, em uma parceria entre o Movimento Independente Mães de Maio e o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo (CAAF Unifesp), com financiamento da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.



Desde 2021, 24 mães se reuniram para escutas e trocas de relatos sobre os sofrimentos causados pelas perdas, o descaso das autoridades e a luta por justiça.

Corpo nunca encontrado

É o caso de Rute Fiúza, 56 anos, que há quase dez anos precisa conviver com o sofrimento do desaparecimento do seu filho, Davi Fiúza, que sumiu no dia 24 de outubro de 2014, após uma abordagem realizada por policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) e Rondas Especiais (Rondesp) na periferia de Salvador.



Testemunhas denunciaram que ele foi encapuzado com a própria roupa, teve mãos e pés amarrados e foi colocado pelos policiais no porta-malas de um carro que não tinha identificação como veículo policial.



Rute percorreu delegacias, Instituto Médico Legal e até locais de "desova" de corpos em busca do filho, que na época tinha apenas 16 anos. O corpo de Davi nunca foi encontrado.



Em 2023, ela recebeu o atestado de óbito do filho, documento importante para o processo contra os policiais envolvidos no crime.



"É o Estado comprovando a incapacidade de apresentar o corpo do meu filho e também o atestado de como agem de forma violenta nas operações do próprio Estado nos bairros pobres", lamenta Fiúza.

"Não acredito mais na Justiça brasileira"

Apesar do inquérito policial ter indiciado os 17 policiais militares que participaram da abordagem, o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) ofereceu denúncia contra sete deles, por sequestro e cárcere privado, em 2018.