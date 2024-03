Parecer da Petrobras respalda posição de Lula sobre represar dividendos

O vazamento da nota técnica que orientou os votos do conselho de administração da Petrobras no caso dos dividendos jogou mais lenha na fogueira da crise interna. Três dias após o presidente Lula (PT) reunir os atores envolvidos e pedir que parem com as disputas internas, vem a público um parecer sigiloso que apontou riscos no pagamento de parte dos dividendos extraordinários, posição defendida pelo presidente da companhia, Jean Paul Prates.

Elaborado pela área técnica da Petrobras, o parecer agora revelado respalda a posição de Lula pelo não pagamento dos dividendos. O documento não indica qual caminho tomar, mas aponta as consequências para três cenários: pagar integralmente, parcialmente ou não pagar.

O teor do documento confidencial foi divulgado pela colunista Malu Gaspar, de O Globo, e confirmado pela coluna. Conforme apuração do UOL, Lula orientou os conselheiros do governo a votarem contra o pagamento, o que gerou acusações de interferência política na companhia. Foram seis votos nesse sentido: cinco dos conselheiros indicados pelo governo e um do representante dos empregados.