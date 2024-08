Pacheco defenderá no STF transparência de verbas distribuídas por Lula

UOL - O UOL revelou que o presidente Lula usou recursos de verba própria de ministérios para favorecer seis prefeituras. Assim, Diadema e Araraquara receberam mais dinheiro do que 13 capitais, entre elas, Belo Horizonte, Maceió e Porto Alegre. Como o senhor vê isso?

Rodrigo Pacheco - É o problema de discricionariedade. Quando há discricionariedade, a tendência de se encaminhar o recurso para aqueles locais que têm acesso a quem tem o poder discricionário [de decidir onde alocar a verba] é maior. É a base do governo federal, a base do governo no Parlamento...



Quando o Supremo quer transferir as emendas que são de titularidade do Parlamento para o Executivo, vai esbarrar nesse mesmo problema de falta de transparência e numa discricionariedade concentrada em meia dúzia de ministros e não mais de 594 parlamentares.

UOL - Qual a saída?

Rodrigo Pacheco - Tem que fazer uma opção. Primeira premissa: o orçamento é do Brasil, não é do Executivo. As emendas existem e devem existir. Se você criar filtros vai permitir, no final das contas, uma aferição de gasto público a partir do conhecimento de 594 parlamentares. E, se tiver alguém disposto a fazer malversação de dinheiro público, tem que ter mecanismo para coibir, processar.



UOL - As regras valeriam também para a verba própria dos ministérios?

Rodrigo Pacheco - Se a gente precisa corrigir as emendas Pix; se a gente precisa corrigir a distorção das emendas de comissão, de bancada, para tornar estruturante; se a gente precisa corrigir as emendas de comissão para dar mais uniformidade, o último ato é, de fato, os mesmos filtros serem aplicados no RP2, do poder Executivo.

É saber por que para um está indo cem e para outro, 50. Sendo que um é maior do que o outro. É porque uma cidade tem mais aliados do que a outra no governo? Os critérios de transparência no RP2 também são necessários para tornar o gasto público proporcional, razoável e eficiente.