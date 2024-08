Gleisi vê 'campanha contra Lula' em revelação sobre direcionamento de verba

Desde que assumiu o mandato, Lula só abriu seu gabinete para agendas individuais com 17 prefeituras — 12 delas com Araraquara, Mauá, Diadema, Hortolândia, em São Paulo, e Belford Roxo e Cabo Frio, no Rio. O PT só tem quatro prefeitos em São Paulo, as três primeiras da lista (a exceção é Matão).

Araraquara e Diadema, por exemplo, receberam mais recursos para saúde do que 13 capitais, incluindo Belo Horizonte, Porto Alegre e Maceió. Cidades com os piores IDHM do Brasil estão há um ano aguardando verba, enquanto que as seis cidades receberam em até 24 horas.

O chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Ribeiro, o Marcola, se reuniu 33 vezes com prefeitos e secretários municipais no Palácio do Planalto — 22 delas com integrantes do grupo de seis prefeitos amigos do presidente. Nas conversas, trata de verbas para as prefeituras favorecidas pelo presidente.

Quer dizer então que um município não pode receber verbas federais porque o prefeito é do PT? Mesmo sendo tudo justificado, necessário e dentro da lei? Essa campanha contra Lula, na base de criminalizar qualquer ato de governo, ja é o primeiro turno de 2026 ou ainda é o terceiro turno de 2022?

Gleisi Hoffman, presidente do PT em suas redes sociais

O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse em entrevista à coluna que o uso da verba própria dos ministérios precisa ter as mesmas regras cobradas pelo STF das emendas parlamentares.



Em reunião com ministros da Corte nesta terça-feira (20) o assunto foi colocado com o tom de cobrança de que essas verbas estão beneficiando apenas os amigos do presidente.

A coluna apurou que assessores técnicos do Congresso estão levantando o uso dessas verbas próprias dos ministérios para mostrar o direcionamento para o PT e a falta de transparência na liberação. O UOL só conseguiu identificar que a ordem para atender as seis cidades partiu do presidente depois de cruzar centenas de vídeos e posts dos prefeitos em redes sociais.