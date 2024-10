Boulos vai ganhar R$ 8 mil a menos por mês se for eleito prefeito de SP

Na disputa pela prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB) terão uma queda significativa no rendimento caso um deles seja eleito. O salário de um deputado federal é 22% maior do que o do prefeito da maior cidade do país, que administra 12 milhões de pessoas.

A partir de janeiro de 2025, os congressistas irão receber R$ 46.366,19 (o valor atual é de R$ 44 mil); enquanto que o subsídio do prefeito será mantido em R$ 38.039,38 por decisão da Câmara de Vereadores. Ou seja, vencer a disputa significará para Boulos ou Tabata receber R$ 8.327 a menos por mês ou R$ 108.251 por ano. Os dois têm como única fonte de renda o mandato parlamentar.

A diferença é quase o valor total do patrimônio de Boulos. Ao TSE, ele informou possuir R$ 199.596,87 em bens, entre eles um apartamento e um carro. O patrimônio de Tabata é de R$ 807.841,11, todo depositado em banco, com a maior parte aplicada.