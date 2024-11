Caiado diz que falar de golpe é 'factoide' e que 'ninguém aguenta mais'

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), disse que o país não pode viver de "factoides" tendo problemas reais e urgentes para resolver, ao se referir ao inquérito da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras 36 pessoas por tentativa de golpe de Estado no Brasil.

Para Caiado, o caso já está na Justiça, que agora é a responsável por tratar do assunto. A política, segundo ele, precisa focar nos problemas reais do país.

"O assunto está sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, certo? Então vamos aguardar o resultado agora. Se ficar comprovado, vai ser condenado. Mas ficar no achismo, acho que isso não acrescenta em nada. Nós já estamos nessa pauta há dois anos. E vamos continuar mais quatro anos? Ninguém aguenta mais isso. A sociedade está querendo, hoje, em 2026, alguém que resolva os problemas do Brasil", disse.