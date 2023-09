Na decisão que concedeu a liberdade provisória ao tenente-coronel Mauro Cid, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o comandante do Exército, general Tomás Paiva, afaste o militar das suas funções.

DETERMINO, ainda, nos termos do artigo 319, VI do Código de Processo Penal, o AFASTAMENTO de MAURO CÉSAR BARBOSA CID do exercício das funções de seu cargo de oficial no Exército, devendo ser comunicado, imediatamente, o Comandante do Exército.

Alexandre de Moraes, em despacho que determinou a soltura de Cid

Antes de ser preso, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro estava trabalhando no Comando de Operações Terrestres.