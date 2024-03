Ex-comandante do Exército depõe à PF por suposta omissão em plano de golpe

Apesar de os indícios colhidos até o momento na investigação apontarem que o general Freire Gomes e o brigadeiro Baptista Júnior se posicionaram contra concretizar a tentativa de golpe, a PF diz que eles tinham a função de "agentes garantidores" e por isso também podem ter cometido crimes pela omissão, já que deveriam ter agido para impedir as tratativas golpistas.

Generais ouvidos pela coluna dizem que a posição do então comandante era "delicada" e que o cargo do comandante do Exército é uma escolha do presidente da República, o que torna o cargo de caráter político.

A avaliação é que o comandante tem que fazer avaliações políticas do tema. E que se ele denunciasse, por exemplo, possíveis tramas golpistas ele poderia acabar 'piorando a situação'.

O argumento de generais é de que o então comandante deve ter avaliado que uma possível denúncia do plano poderia levar a uma troca no comando. E, com isso, Bolsonaro poderia eventualmente tentar escolher algum general mais alinhado e acabar dando mais força para um cenário golpista.

Aval para reunião golpista?

O depoimento de Freire Gomes deverá ter questionamentos a respeito da oitiva do general Estevam Theophilo Gaspar de Oliveira, que é investigado por supostamente ter concordado com a trama golpista de Bolsonaro em uma reunião no fim de 2022.