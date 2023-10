A Polícia Civil afirmou que o caso está sendo apurado na 1ª Delegacia Territorial como tortura. "A vítima foi ouvida e foram expedidas as guias de exames periciais. O caso será investigado pela unidade territorial de Cocos e acompanhado pelo Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis."

O que ocorreu, segundo o trabalhador rural

Na quarta-feira à tarde, ele afirma que voltava da cidade para a fazenda junto com outros trabalhadores que foram para receber o pagamento em um ônibus.

Na volta, segundo Deleon, o veículo foi parado na guarita da fazenda, e todos os trabalhadores foram revistados. Ele afirma que o que teria irritado os seguranças foi o fato dele levar consigo uma pequena garrafa com cachaça.

Nós sempre paramos na guarita para o pessoal vigiar nossas bolsas. Eu vinha trazendo um potinho de plástico descartável de pinga. Eu me alterei um pouco com o que ocorreu porque, logo que começou, me algemaram e depois me levaram para um quarto, que eu achava que era um túnel. Fiquei lá 20 minutos preso. O jeito foi quebrar a porta.

Deleon Rodrigues, trabalhador rural

Trabalhador rural negro mostra marca de agressão Imagem: Arquivo pessoal

O trabalhador conta que dentro do local teve as roupas arrancadas. No cômodo escuro, foi espancado nas costas com algum objeto rígido —que não soube identificar precisamente.