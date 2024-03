'Não é passado, para nós é presente', diz irmã de desaparecida na ditadura

Segundo os relatos colhidos na investigação do MPF (Ministério Público Federal), Dina foi morta em 25 de dezembro de 1973 durante a terceira "campanha de cerco e aniquilamento" do Exército contra a Guerrilha do Araguaia.

Pelo crime, o MPF denunciou o major Sebastião Curió, que morreu em 2022 sem ser condenado. A acusação diz que "no exercício ilegal das funções" no Exército ele a "matou, de forma livre e consciente, por motivo torpe, com emprego de tortura mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, com o auxílio de outros militares ainda não identificados."

Vandick Reidner Pereira Coqueiro Imagem: Instituto Vladimir Herzog

O marido dela, Vandick Reidner Pereira Coqueiro, também era baiano, de Jequié, e segundo relatório do Ministério da Marinha foi morto em 17 de janeiro de 1974. Não houve denúncia criminal nesse caso.

As mortes e torturas na região do Araguaia levaram o Brasil a ser condenado pela CIDH (Comissão Interamericana de Direitos Humanos) em 2010 como responsável pelo desaparecimento de 62 pessoas.