Governo Lula trava volta de comissão de mortos e desaparecidos da ditadura

Lygia com o pai José Jobim Imagem: Arquivo pessoal

A demora de recriar, em meio à informação de que o presidente Lula proibiu a realização de atos lembrando os 60 anos do golpe de 1964, frustrou os familiares, que esperavam que o atual governo retomasse os trabalhos da comissão.

É inconcebível que Lula queira varrer para debaixo do tapete os 21 anos do mais selvagem arbítrio que a ditadura militar nos impôs e a dor de quem, por desconhecer o paradeiro de seus restos mortais, não pode enterrar seu ente querido. Enquanto houver um só desaparecido a obrigação do Estado é procurá-lo. A demora na reinstalação faz parte da subserviência do atual presidente aos militares

Lygia Jobim, filha do embaixador José Jobim, morto em 1979

Vaivém no governo

O MDHC, comandado por Silvio de Almeida, alega que "adotou todas as medidas administrativas e jurídicas para o restabelecimento da comissão".



Segundo a pasta, uma minuta de decreto foi enviada para a Casa Civil e para a AGU (Advocacia-Geral da União), e os ministérios da Defesa e da Justiça e Segurança Pública já referendaram a proposta "com pareceres favoráveis ao ato de recriação".