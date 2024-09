Brasil não adere à pressão de Biden e 40 países sobre Maduro na ONU

Ainda em março de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com Biden sobre a necessidade de que os americanos adotassem uma nova postura na Venezuela, o que acabou resultando num acordo para a eleição. Maduro, porém, traiu o pacto.

Para o grupo de países, portanto, a comunidade internacional precisa colocar pressão sobre o regime venezuelano. "Mais de 12 milhões de pessoas foram às urnas e exerceram seu direito de voto. A decisão delas deve ser respeitada", defendeu o chanceler do Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, falando em nome do grupo e na porta do Conselho de Segurança, em Nova York.

O Panamá é candidato a fazer parte do órgão da ONU em 2025 e, assim que terminou seu discurso, o chanceler foi saudado pela embaixadora dos EUA. Na semana passada, o governo do Equador havia solicitado um encontro do conselho, o que demonstrou um racha entre as potências sobre como lidar com a crise em Caracas.

"Observamos que mais de 80% dos boletins de apuração, publicados pela sociedade civil e pela oposição democrática, recebidos diretamente das seções eleitorais e corroborados por observadores independentes, mostram um resultado diferente daquele informado pelo Conselho Nacional Eleitoral", disse o ministro.

Ele pediu a publicação "imediata dos resultados da eleição presidencial para todas as seções eleitorais" e que fosse permitida a verificação imparcial dos resultados por observadores independentes,.

"Observamos o relatório preliminar do Painel de Especialistas das Nações Unidas, que constatou que o processo eleitoral ficou aquém das 'medidas básicas de transparência e integridade' que são essenciais para eleições confiáveis. O painel analisou uma amostra das atas que são de domínio público, que demonstrou 'todos os fatores dos protocolos do resultado original'", disse.