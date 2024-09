'Líbano não pode virar nova Gaza', diz Guterres ao abrir Assembleia da ONU

O secretário-geral da ONU, António Guterres, usou seu discurso de abertura da Assembleia Geral para lançar um alerta: o Líbano não pode ser a nova Gaza.

Numa crítica dura contra Israel e aplaudido enquanto falava em duas ocasiões, Guterres apontou para os crimes cometidos em territórios palestinos. Mas com o potencial de ir além.

"Gaza é um pesadelo incessante que ameaça levar toda a região com ele. Basta olhar para o Líbano. Todos nós deveríamos estar alarmados com a escalada. O Líbano está à beira do abismo", disse.